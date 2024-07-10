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Рыбакина — Свитолина: где смотреть, во сколько начало матча 1/4 финала Уимблдона-2024

Рыбакина — Свитолина: где смотреть, во сколько начало матча 1/4 финала Уимблдона-2024
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Сегодня, 9 июля, на травяных кортах Лондона проходит очередной игровой день Уимблдона-2024. Во встрече 1/4 финала женского одиночного разряда сыграют представительница Казахстана четвёртая ракетка мира Елена Рыбакина и 21-я ракетка мира украинская теннисистка Элина Свитолина. Игра состоится на Центральном корте и начнётся не ранее 15:30 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Уимблдон (ж). 1/4 финала
10 июля 2024, среда. 15:30 МСК
Елена Рыбакина
4
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
Не начался
1 2 3
         
         
Элина Свитолина
21
Украина
Элина Свитолина
Э. Свитолина

Трансляцию матчей Уимблдонского турнира осуществляет телеканал Tennis Channel, а также телекомпании S Sport и Sport Plus и Setanta Sport в разных странах. Приложение Eurosport Player также покажет соревнования. В России возможен просмотр всех этих каналов, но только по платной подписке. Следить за соревнованиями можно с помощью матч-центра «Чемпионата».

Уимблдон-2024 проходит с 1 по 13 июля. Действующей чемпионкой соревнований является Маркета Вондроушова, которая покинула турнир уже в первом круге.

Календарь матчей Уимблдона-2024
Турнирная сетка Уимблдона-2024
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