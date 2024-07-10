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Де Минор — Джокович: где смотреть, во сколько начало матча 1/4 финала Уимблдона-2024

Де Минор — Джокович: где смотреть, во сколько начало матча 1/4 финала Уимблдона-2024
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Сегодня, 10 июля, на травяных кортах Лондона проходит очередной игровой день Уимблдона-2024. Во встрече 1/4 финала мужского одиночного разряда сыграют австралийский теннисист девятая ракетка мира Алекс де Минор и второй номер рейтинга ATP Новак Джокович из Сербии. Игра состоится на Центральном корте и начнётся не ранее 17:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча между австралийским и сербским теннисистами.

Уимблдон (м). 1/4 финала
10 июля 2024, среда. 17:00 МСК
Алекс де Минор
9
Австралия
Алекс де Минор
А. де Минор
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Новак Джокович
2
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович

Трансляцию матчей Уимблдонского турнира осуществляет телеканал Tennis Channel, а также телекомпании S Sport и Sport Plus и Setanta Sport в разных странах. Приложение Eurosport Player также покажет соревнования. В России возможен просмотр всех этих каналов, но только по платной подписке. Следить за соревнованиями можно с помощью матч-центра «Чемпионата».

Уимблдон-2024 проходит с 1 по 14 июля. Действующим чемпионом соревнований является испанский теннисист Карлос Алькарас, в прошлогоднем финале в пяти сетах обыгравший Джоковича — 1:6, 7:6, 6:1, 3:6, 6:4.

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