«Он этого не заслуживает». Джон Макинрой поддержал Новака Джоковича

Бывшая первая ракетка мира Джон Макинрой прокомментировал обращение сербского теннисиста Новака Джоковича к публике на Уимблдоне-2024.

«Он боролся с этим всю свою карьеру. Да, он питается негативной энергией. И да, время от времени я питался этим. Но я в каком-то смысле ненавидел это. Вы хотите, чтобы люди кричали против вас в надежде, что вы проиграете?

Есть два величайших игрока, которых мы когда-либо видели играющими в теннис. Рафа Надаль и Роджер Федерер. Кто может сравниться с ними с точки зрения того, как люди их любят? Никто. А у этого парня Джоковича хватило наглости прийти и ворваться в топ.

Подумайте об этом… вот парень, которому сделали операцию месяц назад. Шансы на то, что он вообще сыграет в этом турнире, составляли 10% или 20%. Он думает: «Я помогаю этому турниру». Так и есть. «Почему я не получаю немного любви, когда играю с парнем, который 15-й в мире?» Кто не сделал ни черта по сравнению с ним.

Вы должны уважать величие, которое видите перед собой. Легко быть водителем на заднем сиденье и отпустить ситуацию. Но это то, с чем он имеет дело уже 10, 15, 20 лет, пока люди этим занимаются. Я восхищаюсь смелостью, с которой ему пришлось это сказать.Это в каком-то смысле настроит против него ещё больше людей. На данном этапе он этого не заслуживает. Он нам нужен, но, на мой взгляд, он слишком хорош для нашей игры», – приводит слова Макинроя BBC.