Карлос Алькарас лаконично отреагировал на выход Испании в финал Евро-2024

Третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас отреагировал на выход сборной Испании в финал чемпионата Европы по футболу 2024 года.

«VAMOOOOOOOOOOOS!!!!!!!!!» – написал Алькарас в своём аккаунте в Х (ранее Twitter).

Матч Испании и Франции завершился со счётом 2:1. У испанцев отличились 16-летний Ламин Ямаль и Дани Ольмо. Единственный гол французов забил Рандаль Коло Муани.

Карлос Алькарас сейчас играет на Уимблдоне-2024. В четвертьфинале он обыграл американского теннисиста Томми Пола. В полуфинале трёхкратному победителю турниров «Большого шлема» предстоит сыграть с россиянином Даниилом Медведевым, который, в свою очередь, одолел первую ракетку мира итальянца Янника Синнера.

Алькарас – действующий чемпион Уимблдона.