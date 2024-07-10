Карлос Алькарас лаконично отреагировал на выход Испании в финал Евро-2024

Третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас отреагировал на выход сборной Испании в финал чемпионата Европы по футболу 2024 года.
«VAMOOOOOOOOOOOS!!!!!!!!!» – написал Алькарас в своём аккаунте в Х (ранее Twitter).
Матч Испании и Франции завершился со счётом 2:1. У испанцев отличились 16-летний Ламин Ямаль и Дани Ольмо. Единственный гол французов забил Рандаль Коло Муани.
Карлос Алькарас сейчас играет на Уимблдоне-2024. В четвертьфинале он обыграл американского теннисиста Томми Пола. В полуфинале трёхкратному победителю турниров «Большого шлема» предстоит сыграть с россиянином Даниилом Медведевым, который, в свою очередь, одолел первую ракетку мира итальянца Янника Синнера.
Алькарас – действующий чемпион Уимблдона.