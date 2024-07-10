Первый тренер Медведева: очень нужная победа, обязательно придаст уверенности

Первый тренер Даниила Медведева Екатерина Крючкова высказала мнение о важности победы россиянина над первой ракеткой мира Янником Синнером на Уимблдоне-2024.

Медведев обыграл итальянца впервые за шесть матчей, ранее потерпев пять поражений подряд.

«Даня перешагнул через психологический барьер. В последнее время он как будто впал в уныние, а последний его матч с Синнером прошёл очень грустно. Очень нужная победа, добытая вовремя, она обязательно придаст ему уверенности. Я очень рада за него, но впереди тоже ждёт тяжёлый матч», – приводит слова Крючковой ТАСС.

В полуфинале Уимблдона-2024 Даниил Медведев сыграет с испанском теннисистом Карлосом Алькарасом. Они встречались на этой стадии турнира в 2023 году, тогда Алькарас одержал победу и в дальнейшем выиграл титул.