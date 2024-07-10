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Первый тренер Медведева: очень нужная победа, обязательно придаст уверенности

Первый тренер Медведева: очень нужная победа, обязательно придаст уверенности
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Первый тренер Даниила Медведева Екатерина Крючкова высказала мнение о важности победы россиянина над первой ракеткой мира Янником Синнером на Уимблдоне-2024.

Медведев обыграл итальянца впервые за шесть матчей, ранее потерпев пять поражений подряд.

Уимблдон (м). 1/4 финала
09 июля 2024, вторник. 15:40 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
2 : 3
1 2 3 4 5
             
7 9 		4 6 4 6 3
6 7 		6 7 7 2 6
             
Даниил Медведев
5
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

«Даня перешагнул через психологический барьер. В последнее время он как будто впал в уныние, а последний его матч с Синнером прошёл очень грустно. Очень нужная победа, добытая вовремя, она обязательно придаст ему уверенности. Я очень рада за него, но впереди тоже ждёт тяжёлый матч», – приводит слова Крючковой ТАСС.

В полуфинале Уимблдона-2024 Даниил Медведев сыграет с испанском теннисистом Карлосом Алькарасом. Они встречались на этой стадии турнира в 2023 году, тогда Алькарас одержал победу и в дальнейшем выиграл титул.

Календарь матчей Уимблдона-2024
Турнирная сетка Уимблдона-2024
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