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Чесноков — о победе Даниила Медведева: гениальный теннис, феноменальный матч

Чесноков — о победе Даниила Медведева: гениальный теннис, феноменальный матч
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Бывшая девятая ракетка мира, финалист Кубка Дэвиса Андрей Чесноков высказался по поводу победы российского теннисиста Даниила Медведева над первой ракеткой мира итальянцем Янником Синнером.

Уимблдон (м). 1/4 финала
09 июля 2024, вторник. 15:40 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
2 : 3
1 2 3 4 5
             
7 9 		4 6 4 6 3
6 7 		6 7 7 2 6
             
Даниил Медведев
5
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

«Представляете — обыграть первую ракетку мира Синнера! Кто сегодня может это сделать? Посмотрите, сколько матчей проиграл Синнер в этом году, можно пересчитать по пальцам. А у Медведева это получилось сделать. Но теперь ему предстоит испытание играть против третьей ракетки мира Алькараса. А он сегодня, завтра, в любой момент может быть и первой ракеткой.

Дане выпала тяжелейшая сетка на Уимблдоне. Комментировать шансы, насколько он может выиграть именно этот Уимблдон, сложно, я правда не знаю. Даня показал гениальный теннис и выдал феноменальный матч против Синнера. Будем надеяться, что он успеет восстановиться к полуфиналу, время ещё есть. Так что посмотрим», – приводит слова Чеснокова «РИА Новости Спорт».

В полуфинале Уимблдона-2024 Медведев сыграет с Карлосом Алькарасом (Испания, 3).

Календарь матчей Уимблдона-2024
Турнирная сетка Уимблдона-2024
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