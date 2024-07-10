Чесноков — о победе Даниила Медведева: гениальный теннис, феноменальный матч

Бывшая девятая ракетка мира, финалист Кубка Дэвиса Андрей Чесноков высказался по поводу победы российского теннисиста Даниила Медведева над первой ракеткой мира итальянцем Янником Синнером.

«Представляете — обыграть первую ракетку мира Синнера! Кто сегодня может это сделать? Посмотрите, сколько матчей проиграл Синнер в этом году, можно пересчитать по пальцам. А у Медведева это получилось сделать. Но теперь ему предстоит испытание играть против третьей ракетки мира Алькараса. А он сегодня, завтра, в любой момент может быть и первой ракеткой.

Дане выпала тяжелейшая сетка на Уимблдоне. Комментировать шансы, насколько он может выиграть именно этот Уимблдон, сложно, я правда не знаю. Даня показал гениальный теннис и выдал феноменальный матч против Синнера. Будем надеяться, что он успеет восстановиться к полуфиналу, время ещё есть. Так что посмотрим», – приводит слова Чеснокова «РИА Новости Спорт».

В полуфинале Уимблдона-2024 Медведев сыграет с Карлосом Алькарасом (Испания, 3).