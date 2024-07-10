«Почему бы не замахнуться дальше?» Веснина — о шансах Медведева в матче с Алькарасом

Олимпийская чемпионка российская теннисистка Елена Веснина оценила шансы Даниила Медведева в полуфинале Уимблдона-2024. Напомним, россиянин сыграет с испанским теннисистом Карлосом Алькарасом, который является действующим чемпионом турнира.

«Карлос Алькарас на данный момент является действующим победителем Уимблдона и «Ролан Гаррос». Он находится в феноменальной форме, и, естественно, все говорят, что фаворит он. Но Даниил очень часто нарушает эти прогнозы и вполне может обыграть Алькараса, хотя с ним у него не очень хорошая статистика по личным встречам.

Всё возможно. Раз он обыграл Синнера, почему бы не замахнуться дальше?» – приводит слова Весниной «РИА Новости Спорт».

Полуфинал Уимблдона-2024 состоится в пятницу, 12 июля.