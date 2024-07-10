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Чесноков рассказал, за счёт чего Медведев может обыграть Алькараса в полуфинале Уимблдона

Чесноков рассказал, за счёт чего Медведев может обыграть Алькараса в полуфинале Уимблдона
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Бывшая девятая ракетка мира, финалист Кубка Дэвиса Андрей Чесноков рассказал, что может помочь Даниилу Медведеву обыграть испанского теннисиста Карлоса Алькараса в полуфинале Уимблдона-2024.

«Даня уже подтвердил свои очки прошлогодние. Тогда он в полуфинале уступил Алькарасу. Медведев сейчас играет гораздо лучше: двигается хорошо и видит корт замечательно. Но против Синнера он отдал всё, что есть у него на сегодня.

Главное, чтобы в матче с Алькарасом у Медведева была свежесть и психологическая устойчивость», — сказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Алькарас – действующий чемпион Уимблдона. В полуфинале турнира в 2023 году он обыграл Медведева со счётом 6:3, 6:3, 6:3.

Календарь матчей Уимблдона-2024
Турнирная сетка Уимблдона-2024
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