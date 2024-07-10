Вихлянцева: прекрасная победа Медведева, и наконец-то над Синнером

Российская теннисистка Наталья Вихлянцева прокомментировала победу пятой ракетки мира Даниила Медведева в 1/4 финала Уимблдона-2024. Россиянин одолел лидера мирового рейтинга итальянца Янника Синнера. Счёт — 6:7 (7:9), 6:4, 7:6 (7:4), 2:6, 6:3.

«Очень хороший матч в исполнении Медведева. Очень рада за его прекрасную игру в матче с Синнером. В начале была борьба, и потом на тай-брейке случилась обидная двойная ошибка.

Синнер взял медицинский перерыв, потом смог вернуться — сделал обратный брейк в третьей партии. Но было понятно, что Даня своё уже не отдаст и продолжит в том же ритме и темпе. Было очень приятно смотреть этот матч. Это прекрасная победа Дани, наконец-то над Синнером. Все матчи между Синнером и Медведевым проходят в борьбе, а здесь мы видим, как Даня в этой борьбе смог победить Синнера», — сказала Вихлянцева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

В полуфинале Уимблдонского турнира Даниил Медведев сыграет с третьей ракеткой мира испанским теннисистом Карлосом Алькарасом. Встреча состоится завтра, 11 июля.