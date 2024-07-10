«У вас есть другие вопросы?» Новак Джокович ушёл с интервью с BBC через полторы минуты

24-кратный победитель турниров «Большого шлема» Новак Джокович ушёл с интервью с британским телеканалом BBC через полторы минуты после его начала.

Новаку не понравилось обилие вопросов про поведение публики на корте во время его матча четвёртого круга с датчанином Хольгером Руне на Уимблдоне-2024. Интервью продлилось 98 секунд.

– Что вы думаете сейчас по поводу своей реакции на неуважительное поведение болельщиков?

– То же самое.

– Вы здесь выигрывали семь раз. Как думаете, относятся ли к вам с тем уважением, которого вы заслуживаете?

– Слушайте, в интервью на корте я поблагодарил людей, которые вели себя уважительно. Я знаю, что непросто смотреть теннис целый день. Я был благодарен, я не воспринимаю это как должное. Во многом это является одной из причин, почему я всё ещё играю, – публика, люди, которые действительно ценят теннисистов и наши усилия. Я ценю то, что они покупают билеты и приходят поддержать нас, теннис, этот прекрасный турнир. Я всегда пытаюсь быть за это признательным.

Когда мне кажется, что публика переходит границы, я реагирую. Я не жалею о своих словах и действиях на корте.

– Как вы психологически реагируете на момент, когда понимаете, что публика испытывает неуважение к вам? Это помогает вам играть лучше?

– У вас есть другие вопросы? Те, которые не касаются болельщиков? Вы сосредоточены только на этом или будут вопросы про матч?

– Ваша реакция была...

– Это уже третий вопрос. Я сказал всё, что хотел.

– Дальше у вас Алекс де Минор.

– Да, с нетерпением жду матч. Он будет непростой, – сказал Джокович в эфире BBC и покинул интервью.