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Джокович — де Минор: текстовая онлайн-трансляция матча 1/4 финала Уимблдона-2024

Джокович — де Минор: текстовая онлайн-трансляция матча 1/4 финала Уимблдона-2024
Новак Джокович
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Сегодня, 10 июля, на травяных кортах Лондона проходят матчи очередного игрового дня Уимблдона-2024. Во встрече 1/4 финала мужского одиночного разряда сыграют вторая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович и девятый номер рейтинга ATP Алекс де Минор из Австралии. Матч пройдёт на Центральном корте Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета и начнётся не ранее 17:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча между сербским и австралийским теннисистами.

Уимблдон (м). 1/4 финала
10 июля 2024, среда. 17:00 МСК
Алекс де Минор
9
Австралия
Алекс де Минор
А. де Минор
Не начался
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Новак Джокович
2
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович

Джокович и де Минор сыграли между собой три матча на турнирах категории ATP. Счёт личных встреч — 2-1 в пользу серба.

Уимблдон-2024 проходит с 1 по 14 июля. Действующим чемпионом соревнований является испанский теннисист Карлос Алькарас, в прошлогоднем финале в пяти сетах обыгравший Джоковича — 1:6, 7:6, 6:1, 3:6, 6:4.

Календарь матчей Уимблдона-2024
Турнирная сетка Уимблдона-2024
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