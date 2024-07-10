Джокович — де Минор: текстовая онлайн-трансляция матча 1/4 финала Уимблдона-2024

Сегодня, 10 июля, на травяных кортах Лондона проходят матчи очередного игрового дня Уимблдона-2024. Во встрече 1/4 финала мужского одиночного разряда сыграют вторая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович и девятый номер рейтинга ATP Алекс де Минор из Австралии. Матч пройдёт на Центральном корте Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета и начнётся не ранее 17:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча между сербским и австралийским теннисистами.

Джокович и де Минор сыграли между собой три матча на турнирах категории ATP. Счёт личных встреч — 2-1 в пользу серба.

Уимблдон-2024 проходит с 1 по 14 июля. Действующим чемпионом соревнований является испанский теннисист Карлос Алькарас, в прошлогоднем финале в пяти сетах обыгравший Джоковича — 1:6, 7:6, 6:1, 3:6, 6:4.