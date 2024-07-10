Медведев опубликовал пост после выхода в полуфинал Уимблдона-2024

Российский теннисист, пятая ракетка мира Даниил Медведев после победного матча в 1/4 финала Уимблдона-2024 опубликовал пост в социальных сетях, который собрал тысячи отметок «Мне нравится». Накануне россиянин одержал победу над первой ракеткой мира Янником Синнером.

«Переходим к полуфиналу...» — написал спортсмен в социальных сетях.

Встреча Медведева и Синнера прошла накануне и продлилась 3 часа и 54 минуты. Счёт — 6:7 (7:9), 6:4, 7:6 (7:4), 2:6, 6:3. В её рамках Даниил 15 раз подал навылет, допустил 11 двойных ошибок и реализовал три брейк-пойнта из семи. На счету Янника 17 эйсов, четыре двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из шести.

В полуфинале Уимблдонского турнира Даниил Медведев сыграет с третьей ракеткой мира испанским теннисистом Карлосом Алькарасом. Встреча состоится завтра, 11 июля.