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«Я чувствую себя феноменально». Паолини — о победе в 1/4 финала Уимблдона-2024

«Я чувствую себя феноменально». Паолини — о победе в 1/4 финала Уимблдона-2024
Ясмин Паолини
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Седьмая ракетка мира итальянская теннисистка Ясмин Паолини прокомментировала победу в 1/4 финала Уимблдона-2024. Спортсменка оказалась сильнее американки Эммы Наварро.

«Я себя отлично чувствую. Думаю, что я провела очень хороший, практически идеальный матч. Много работала над игрой на корте. Почему-то всё получилось на отлично. Я чувствую себя феноменально. Очень рада впервые выйти в полуфинал Уимблдона», — сказала Паолини на пресс-конференции.

В полуфинале турнира Ясмин Паолини встретится с хорватской теннисисткой Донной Векич. Уимблдон-2024 в женском одиночном разряде проходит с 1 по 13 июля. Действующей чемпионкой турнира является Маркета Вондроушова из Чехии, которая проиграла уже в первом круге.

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