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Джокович второй раз подряд не смог провести матч 1/4 финала на ТБШ

Сербский теннисист, вторая ракетка мира Новак Джокович второй раз кряду не смог провести матч 1/4 финала на турнирах серии «Большого шлема». Сегодня, 10 июля, из-за травмы до начала матча четвертьфинальной стадии Уимблдона-2024 снялся австралийский теннисист, девятая ракетка мира Алекс де Минор.

Сербскому теннисисту также не удалось сыграть в четвертьфинале Открытого чемпионата Франции — 2024 из-за собственной травмы. Тогда планировалась встреча с норвежцем Каспером Руудом.

Своего соперника по полуфиналу Новак Джокович узнает сегодня. Не ранее 16:30 мск на корте №1 начнётся встреча итальянского теннисиста, 25-й ракетки мира Лоренцо Музетти и американского теннисиста, 12-й ракетки мира Тейлора Фритца.

Уимблдон-2024 проходит с 1 по 14 июля. Действующим чемпионом соревнований является испанский теннисист Карлос Алькарас, в прошлогоднем финале в пяти сетах обыгравший Джоковича — 1:6, 7:6, 6:1, 3:6, 6:4.