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Алекс де Минор объяснил причину снятия с Уимблдона-2024

Алекс де Минор объяснил причину снятия с Уимблдона-2024
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Девятая ракетка мира австралийский теннисист Алекс де Минор рассказал, из-за чего снялся с Уимблдона-2024.

Напомним, сегодня де Минор должен был провести четвертьфинальный матч против сербского теннисиста Новака Джоковича.

«Я опустошён. Пришлось сняться из-за травмы бедра, разрыва хрящей, которые соединяются с приводящими мышцами. Я почувствовал хруст во время последних трёх очков в матче с Фисом. Вчера мне сделали снимок. Он подтвердил, что это травма с высоким риском ухудшения ситуации», – приводит слова де Минора журналистка Кароль Бушар.

Де Минор впервые в карьере вышел в четвертьфинал Уимблдона. В четвёртом круге он обыграл француза Артюра Фиса в четырёх сетах, но в концовке получил травму.

Календарь матчей Уимблдона-2024
Турнирная сетка Уимблдона-2024
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