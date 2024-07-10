Янник Синнер обратился к болельщикам после поражения от Даниила Медведева на Уимблдоне

Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер обратился к болельщикам в социальных сетях после поражения в четвертьфинальном матче Уимблдона-2024.

Напомним, лидер рейтинга уступил российскому теннисисту Даниилу Медведеву в пяти сетах.

«Спасибо большое за потрясающую поддержку здесь, в Великобритании. И спасибо Уимблдону за великолепный турнир. Это одно из ярчайших событий года.

Вчера был не мой день. Поздравляю Даниила с отличным матчем», – написал Синнер в своём аккаунте X (ранее Twitter).

Несмотря на поражение, Синнер, выигравший в 2024 году Открытый чемпионат Австралии, сохранит за собой все лидерские позиции – продолжит занимать первую строчку мирового рейтинга, а также лидировать в гонке АТР на Итоговый турнир.