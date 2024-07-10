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Янник Синнер обратился к болельщикам после поражения от Даниила Медведева на Уимблдоне

Янник Синнер обратился к болельщикам после поражения от Даниила Медведева на Уимблдоне
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Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер обратился к болельщикам в социальных сетях после поражения в четвертьфинальном матче Уимблдона-2024.

Напомним, лидер рейтинга уступил российскому теннисисту Даниилу Медведеву в пяти сетах.

Уимблдон (м). 1/4 финала
09 июля 2024, вторник. 15:40 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
2 : 3
1 2 3 4 5
             
7 9 		4 6 4 6 3
6 7 		6 7 7 2 6
             
Даниил Медведев
5
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

«Спасибо большое за потрясающую поддержку здесь, в Великобритании. И спасибо Уимблдону за великолепный турнир. Это одно из ярчайших событий года.

Вчера был не мой день. Поздравляю Даниила с отличным матчем», – написал Синнер в своём аккаунте X (ранее Twitter).

Несмотря на поражение, Синнер, выигравший в 2024 году Открытый чемпионат Австралии, сохранит за собой все лидерские позиции – продолжит занимать первую строчку мирового рейтинга, а также лидировать в гонке АТР на Итоговый турнир.

Календарь матчей Уимблдона-2024
Турнирная сетка Уимблдона-2024
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