Паолини: не верила своему тренеру, который говорил, что я могу хорошо играть на Уимблдоне

Итальянская теннисистка, седьмая ракетка мира Ясмин Паолини рассказала, что не верила своему тренеру, который говорил, что та может хорошо играть на травяном покрытии Уимблдона.

«Возможно, я раньше этого не понимала, но мой тренер всегда говорил, что у меня есть условия, чтобы хорошо играть здесь, но я не слишком ему верила. Последние два года мне приходилось играть здесь в первом круге против Петры Квитовой, поэтому мне было трудно поверить в такое.

В Истбурне я уже чувствовала себя хорошо, хорошо отбивала мячи на травяной поверхности. Я всё время говорила себе: «Что ж, приятно играть на траве, ты можешь это делать хорошо». Я никогда не думала, что буду рассчитывать на выход в полуфинал Уимблдона. От матча к матчу я чувствовала себя всё лучше, вплоть до настоящего момента, когда я уже наслаждаюсь травой», — сказала Паолини на пресс-конференции.

В полуфинале Уимблдона-2024 Ясмин Паолини встретится с хорватской теннисисткой Донной Векич. Уимблдон-2024 в женском одиночном разряде проходит с 1 по 13 июля. Действующей чемпионкой турнира является Маркета Вондроушова из Чехии, которая проиграла уже в первом круге.