Новак Джокович повторил возрастное достижение Федерера

24-кратный победитель турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович на Уимблдоне-2024 повторил возрастное достижение 20-кратного чемпиона «Шлемов» швейцарца Роджера Федерера.

Джокович стал третьим теннисистом в истории, которому удалось выйти в полуфинал на Уимблдоне в возрасте старше 37 лет. Он повторил достижение не только Роджера Федерера, но и австралийского теннисиста Кена Розуолла.

Федерер выходил в полуфинал Уимблдона в 2019 году в возрасте 37 лет, Розуоллу в 1974 году было 39. Новаку сейчас 37 лет и 49 дней.

Если Новак Джокович выиграет титул на Уимблдоне-2024, то может стать самым возрастным победителем травяного «Шлема» в истории мужского тенниса. В его карьере уже есть семь титулов на этом турнире.