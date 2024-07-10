Пирс Морган: Джокович ведёт себя как полный придурок на Уимблдоне-2024

Британский журналист Пирс Морган прокомментировал высказывания сербского теннисиста, второй ракетки мира Новака Джоковича в адрес публики на Уимблдоне-2024. Он также предложил суперзвезде записать интервью, где его никто не будет обижать.

«В этом году Джокович ведёт себя на Уимблдоне как полный придурок, и я поддерживаю это. Он заслуживает гораздо большего уважения, чем получает от фанатов и СМИ. Ему явно надоело притворяться, что его всё устраивает. Давай запишем интервью, Новак. Я не буду так с тобой обращаться», — написал журналист в социальных сетях.

Ранее Новак Джокович прокомментировал поведение публики на Центральном корте Уимблдона, которая поддерживала его оппонента Хольгера Руне (Дания). Серб считает, что некоторые зрители проявляли к нему неуважение.