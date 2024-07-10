Двукратный победитель «РГ» Серхи Бругера стал тренером Марии Саккари

Двукратный победитель «Ролан Гаррос» 1993 и 1994 годов испанский теннисист Серхи Бругера стал тренером девятой ракетки мира гречанки Марии Саккари. Об этом сообщила греческая журналистка Вики Георгату в соцсети Х (ранее Twitter).

Отмечается, что ранее Бругера и Саккари работали вместе в период межсезонья, но теперь испанец стал полноценным тренером греческой теннисистки.

Предыдущий тренер Саккари, Дэвид Уитт, входил в команду спортсменки с февраля по июнь 2024 года. Лучшим результатом гречанки в сезоне является выход в финал на турнире серии WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США) в марте. Она проиграла первой ракетке мира Иге Свёнтек.

Саккари играла на Уимблдоне-2024. В третьем круге она уступила британской теннисистке Эмме Радукану.