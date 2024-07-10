Крейчикова высказалась о том, что с февраля по Уимблдон-2024 выиграла всего три матча

Чешская теннисистка 32-я ракетка мира Барбора Крейчикова высказалась о том, что с февраля нынешнего года и до Уимблдона выиграла только три матча. Напомним, теннисистка пропускала некоторые турниры из-за травмы и болезни.

«Это был сложный период, даже перед этим турниром было очень тяжело. Хочу поблагодарить своих ребят и команду, которая сейчас здесь. Было много сомнений и внутри, и у внешнего мира. Очень рада, что не сдалась и сейчас стою здесь после выхода в полуфинал», — сказала Крейчикова на пресс-конференции.

Сегодня, 10 июля, Барбора вышла в полуфинал Уимблдона-2024. Она обыграла соперницу из Латвии Елену Остапенко со счётом 6:4, 7:6 (7:4). В следующем раунде соревнований Барбора Крейчикова сразится с казахстанской теннисисткой четвёртой ракеткой мира Еленой Рыбакиной.