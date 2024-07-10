Крейчикова уклончиво ответила на вопросы о матче с Рыбакиной в полуфинале Уимблдона

Чемпионка «Ролан Гаррос» — 2021, 32-я ракетка мира чешская теннисистка Барбора Крейчикова уклончиво ответила на вопросы касательно грядущего матча с чемпионкой Уимблдона-2022 четвёртой ракеткой мира казахстанкой Еленой Рыбакиной в полуфинале Уимблдона-2024.

— Надеюсь, вы не против, если я сообщу вам новость, что в полуфинале вы сыграете с Рыбакиной.

— Окей. Здорово, здорово.

— Что думаете об игре с ней в таком важном матче?

— Не знаю, увижу в полуфинале, со мной же такого ещё не было! После полуфинала смогу рассказать», — сказала Крейчикова в интервью на корте.

Напомним, в четвертьфинальном матче Уимблдона Крейчикова (31) со счётом 6:4, 7:6 (7:4) обыграла победительницу Открытого чемпионата Франции — 2017 латвийку Елену Остапенко (13).