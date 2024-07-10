Чешская теннисистка 32-я ракетка мира Барбора Крейчикова впервые с победного «Ролан Гаррос» — 2021 вышла в полуфинал ТБШ. До этого года на Уимблдоне она не проходила дальше четвёртого круга.

Напомним, сегодня, 10 июля, Барбора вышла в полуфинал Уимблдона-2024. Она обыграла соперницу из Латвии Елену Остапенко со счётом 6:4, 7:6 (7:4). В следующем раунде соревнований Барбора Крейчикова сразится с казахстанской теннисисткой четвёртой ракеткой мира Еленой Рыбакиной.

Также Крейчикова по итогам турнира точно вернётся в топ-20 мирового рейтинга WTA. В живом рейтинге она уже занимает 18-ю строчку.

Женская часть Уимблдона продлится до 13 июля. Действующей чемпионкой является Маркета Вондроушова, которая в 2024 году вылетела уже в первом круге.