Элина Свитолина опустится на 30-е место в рейтинге после поражения в 1/4 финала Уимблдона

Бронзовый призёр Олимпиады-2020 в одиночном разряде, бывшая третья ракетка мира украинская теннисистка Элина Свитолина опустится на 30-е место в рейтинге WTA после поражения в 1/4 финала Уимблдона-2024.

Сегодня, 10 июля, Свитолина проиграла четвёртой ракетке мира Елене Рыбакиной из Казахстана со счётом 3:6, 2:6 в борьбе за выход в полуфинал Уимблдона.

Напомним, в прошлом году украинка смогла выйти в полуфинал английского «Шлема». В этой стадии она проиграла будущей победительнице соревнований Маркете Вондроушовой из Чехии. Таким образом, Элина потеряла 350 очков в рейтинге.

Женская часть Уимблдона продлится до 13 июля. Действующей чемпионкой является Маркета Вондроушова, которая в 2024 году вылетела уже в первом круге.