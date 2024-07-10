Элина Свитолина опустится на 30-е место в рейтинге после поражения в 1/4 финала Уимблдона
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Бронзовый призёр Олимпиады-2020 в одиночном разряде, бывшая третья ракетка мира украинская теннисистка Элина Свитолина опустится на 30-е место в рейтинге WTA после поражения в 1/4 финала Уимблдона-2024.
Сегодня, 10 июля, Свитолина проиграла четвёртой ракетке мира Елене Рыбакиной из Казахстана со счётом 3:6, 2:6 в борьбе за выход в полуфинал Уимблдона.
Уимблдон (ж). 1/4 финала
10 июля 2024, среда. 15:35 МСК
4
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
Окончен
2 : 0
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21
Элина Свитолина
Э. Свитолина
Напомним, в прошлом году украинка смогла выйти в полуфинал английского «Шлема». В этой стадии она проиграла будущей победительнице соревнований Маркете Вондроушовой из Чехии. Таким образом, Элина потеряла 350 очков в рейтинге.
Женская часть Уимблдона продлится до 13 июля. Действующей чемпионкой является Маркета Вондроушова, которая в 2024 году вылетела уже в первом круге.
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