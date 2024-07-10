Ник Кирьос: публике не стоит злить медведя в Джоковиче, ему это нравится

Финалист Уимблдона-2022, австралийский теннисист Ник Кирьос высказался о поведении публики в отношении серба Новака Джоковича в его матче с датчанином Хольгером Руне в 1/8 финала Уимблдона-2024.

«Я не могу назвать это освистыванием, но считаю, что теннисным болельщикам по всему миру нужно уяснить, что Новаку не нужна дополнительная мотивация, чтобы играть лучше. Он целеустремлённый человек, один из лучших игроков в мире, но я снова и снова наблюдаю за тем, как зрители пытаются злить медведя, а это не то, что вы бы хотели видеть, играя с Новаком.

Потому что ему это нравится. Я стараюсь не дразнить в нём медведя, когда играю с ним… Мне действительно тяжело с таким справиться. Очевидно, что это стоило мне финала Уимблдона.

Ему не нужен дополнительный стимул, чтобы выйти и доказать кому-то, что он величайший», — приводит слова Кирьоса Daily Mail со ссылкой на эфир BBC.