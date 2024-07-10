«Они знают, как включить газ». Аккаунт Уимблдона выложил фото Алькараса и пилота Гасли

Аккаунт Уимблдона, который проходит с 1 по 14 июля в Лондоне (Англия), выложил общее фото испанского теннисиста третьей ракетки мира Карлоса Алькараса и пилота «Альпин» француза Пьера Гасли.

«Эти двое точно знают, как включить газ», — говорится в публикации на официальном аккаунте соревнований.

Фото: x @wimbledon

Карлос Алькарас сейчас играет на Уимблдоне-2024. В четвертьфинале он обыграл американского теннисиста Томми Пола. В полуфинале трёхкратному победителю турниров «Большого шлема» предстоит сыграть с россиянином Даниилом Медведевым, который, в свою очередь, одолел первую ракетку мира итальянца Янника Синнера.

Напомним, Пьер Гасли недавно заключил новый долгосрочный договор с «Альпин» до конца сезона-2026. Нынешний сезон является вторым для Гасли в составе французской команды, а следующий станет для гонщика девятым по счёту в рамках выступлений в Формуле-1.