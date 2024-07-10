Новак Джокович публично раскритиковал своего главного спонсора Lacoste

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» вторая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович публично раскритиковал своего главного спонсора – французскую компанию Lacoste. Они сотрудничают с 2017 года.

Джоковичу не нравится тот факт, что линия его одежды от бренда редко появляется на прилавках магазинов. При этом продукция Новака полностью доступна онлайн. У Lacoste даже есть специальный раздел, посвящённый сербу.

«Я недоволен тем, как мой спонсор реализует моё маркетинговое продвижение, меня это расстраивает. В последние годы я испытывал недовольство и разочарование тем, что большое количество людей, которые ищут продукцию моих коллекций, не имеют возможности приобретать её в магазинах моих спонсоров.

Сейчас кое-что меняется к лучшему, но я всё равно недоволен, потому что всё могло быть гораздо лучше. Конечно, мои товары можно купить на сайте, но это совсем другое дело в сравнении с обычным шопингом.

Я надеюсь, что мой спонсор увеличит уровень производства и его количество, а также доступность, чтобы у людей была возможность находить мою именную продукцию. Уровень тенниса, в который я играю, очень популярен во всём мире», — приводит слова Джоковича Clay Tenis.