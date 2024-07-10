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«В 2022-м я нервничала больше, чем сейчас». Рыбакина — о давлении из-за титула Уимблдона

«В 2022-м я нервничала больше, чем сейчас». Рыбакина — о давлении из-за титула Уимблдона
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Четвёртая ракетка мира, теннисистка из Казахстана Елена Рыбакина высказалась о давлении из-за имеющегося у неё в активе титула Уимблдона.

«Думаю, только вы, ребята, говорите мне о том, что я единственная из оставшихся выигрывала этот турнир. Я об этом особо не думаю. В 2022-м я нервничала больше, чем сейчас. Я тогда впервые играла на центральном корте, было много людей, много внимания. Сейчас я к этому привыкла и подхожу к этим матчам по-другому», — сказала Рыбакина на пресс-конференции.

Напомним, в среду, 10 июля, Рыбакина вышла в полуфинал Уимблдона-2024. В матче 1/4 финала Рыбакина уверенно обыграла украинскую теннисистку Элину Свитолину со счётом 6:3, 6:2.

Уимблдон (ж). 1/4 финала
10 июля 2024, среда. 15:35 МСК
Елена Рыбакина
4
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		2
         
Элина Свитолина
21
Украина
Элина Свитолина
Э. Свитолина

За выход в финал соревнований Елена Рыбакина сразится с чешкой Барборой Крейчиковой, которая обыграла латвийскую теннисистку Елену Остапенко.

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