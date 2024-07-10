«В 2022-м я нервничала больше, чем сейчас». Рыбакина — о давлении из-за титула Уимблдона

Четвёртая ракетка мира, теннисистка из Казахстана Елена Рыбакина высказалась о давлении из-за имеющегося у неё в активе титула Уимблдона.

«Думаю, только вы, ребята, говорите мне о том, что я единственная из оставшихся выигрывала этот турнир. Я об этом особо не думаю. В 2022-м я нервничала больше, чем сейчас. Я тогда впервые играла на центральном корте, было много людей, много внимания. Сейчас я к этому привыкла и подхожу к этим матчам по-другому», — сказала Рыбакина на пресс-конференции.

Напомним, в среду, 10 июля, Рыбакина вышла в полуфинал Уимблдона-2024. В матче 1/4 финала Рыбакина уверенно обыграла украинскую теннисистку Элину Свитолину со счётом 6:3, 6:2.

За выход в финал соревнований Елена Рыбакина сразится с чешкой Барборой Крейчиковой, которая обыграла латвийскую теннисистку Елену Остапенко.