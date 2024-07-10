Елена Рыбакина ответила, готова ли снова завоевать титул на Уимблдоне

Чемпионка Уимблдона-2022 четвёртая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина после выхода в полуфинал текущего травяного турнира «Большого шлема» ответила, готова ли завоевать свой второй титул в Лондоне.

— Знаю, что вы стараетесь не думать о прошлом, но есть момент, когда вы начинаете думать, что можете снова выиграть Уимблдон?

— Конечно, я хочу этого добиться и сделать это снова. Я всё ближе к этому, но осталось ещё два матча и сложные соперницы. Иду матч за матчем, пока что это хорошо работает. Стараюсь и дальше придерживаться такого же мышления», — сказала Рыбакина на послематчевой пресс-конференции.

За выход во второй в карьере финал Уимблдона Рыбакина сразится с чемпионкой «Ролан Гаррос» — 2021 чешкой Барборой Крейчиковой, которая ранее обыграла Елену Остапенко.