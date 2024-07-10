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Рыбакина вспомнила полуфинал Уимблдона-2022 и поделилась ожиданиями от матча этого года

Рыбакина вспомнила полуфинал Уимблдона-2022 и поделилась ожиданиями от матча этого года
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Четвёртая ракетка мира, теннисистка из Казахстана Елена Рыбакина вспомнила полуфинал Уимблдона-2022 и поделилась ожиданиями от будущего матча этой стадии в нынешнем году.

— Тогда я не ожидала, что так далеко зайду по сетке. Сейчас прошло время, у меня больше опыта, конечно, я приезжаю и хочу быть на этой стадии турнира. Сейчас я гораздо более опытная, знаю, что делать. Но нервы бывают всегда, когда выходишь на корт, это не изменилось. Но я справляюсь с ними гораздо лучше, чем раньше.

— Что вы знаете сейчас, что тогда не знали?
— Всего понемногу. Как подходить к матчам, как проводить тренировки между ними. Много вещей, которые сходятся вместе, — сказала Рыбакина на пресс-конференции.

Напомним, за выход в финал соревнований Елена Рыбакина сразится с чешкой Барборой Крейчиковой, которая обыграла латвийскую теннисистку Елену Остапенко.

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