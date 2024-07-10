Янник Синнер снялся с турнира в Бостаде после поражения от Медведева на Уимблдоне
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Победитель Australian Open – 2024 первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер сообщил о снятии с грунтового турнира категории ATP-250, который пройдёт в Бостаде (Швеция) с 15 по 21 июля.
Напомним, вчера, 9 июля Синнер (1) в пяти сетах проиграл россиянину Даниилу Медведеву (5) в четвертьфинале Уимблдона-2024.
Уимблдон (м). 1/4 финала
09 июля 2024, вторник. 15:40 МСК
1
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
2 : 3
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5
Даниил Медведев
Д. Медведев
«Сожалею, но мне придётся сняться с турнира в Бостаде на следующей неделе из-за накопившейся усталости. Такие решения всегда даются непросто, так как я хотел бы сыграть, но последую советам моей команды и врачей, которые хотят, чтобы я взял некоторое время на отдых и восстановление. Я надеюсь сыграть в Бостаде в будущем, слышал, что это отличный турнир», — написал Синнер в своих социальных сетях.
Комментарии
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