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Видеообзор победы Елены Рыбакиной над Элиной Свитолиной в четвертьфинале Уимблдона

Видеообзор победы Елены Рыбакиной над Элиной Свитолиной в четвертьфинале Уимблдона
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Победительница Уимблдона-2022 четвёртая ракетка мира Елена Рыбакина, представляющая Казахстан, вышла в полуфинал Уимблдона-2024. В матче 1/4 финала она уверенно одолела бронзового призёра Олимпиады-2020 21-ю ракетку мира украинскую теннисистку Элину Свитолину со счётом 6:3, 6:2.

Уимблдон (ж). 1/4 финала
10 июля 2024, среда. 15:35 МСК
Елена Рыбакина
4
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		2
         
Элина Свитолина
21
Украина
Элина Свитолина
Э. Свитолина

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с видеообзором матча Елена Рыбакина – Элина Свитолина в четвертьфинале Уимблдона.

Видео доступно на YouTube-канале Wimbledon. Права на видео принадлежат Wimbledon (ITF).

Для Рыбакиной это второй полуфинал Уимблдона в карьере.

За выход во второй в карьере финал Уимблдона Рыбакина сразится с чемпионкой «Ролан Гаррос» — 2021 чешкой Барборой Крейчиковой, которая ранее обыграла Елену Остапенко.

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