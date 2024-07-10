Видеообзор победы Елены Рыбакиной над Элиной Свитолиной в четвертьфинале Уимблдона

Победительница Уимблдона-2022 четвёртая ракетка мира Елена Рыбакина, представляющая Казахстан, вышла в полуфинал Уимблдона-2024. В матче 1/4 финала она уверенно одолела бронзового призёра Олимпиады-2020 21-ю ракетку мира украинскую теннисистку Элину Свитолину со счётом 6:3, 6:2.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с видеообзором матча Елена Рыбакина – Элина Свитолина в четвертьфинале Уимблдона.

Видео доступно на YouTube-канале Wimbledon. Права на видео принадлежат Wimbledon (ITF).

Для Рыбакиной это второй полуфинал Уимблдона в карьере.

За выход во второй в карьере финал Уимблдона Рыбакина сразится с чемпионкой «Ролан Гаррос» — 2021 чешкой Барборой Крейчиковой, которая ранее обыграла Елену Остапенко.