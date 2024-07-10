Джокович потренировался со своими детьми после выхода в полуфинал Уимблдона без борьбы
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24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» вторая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович сегодня, 10 июля, потренировался со своими детьми – сыном Стефаном и дочкой Тарой – на Уимблдоне-2024.
Фото: ATP Tour
Фото: ATP Tour
Фото: ATP Tour
Это произошло после новости о том, что соперник Джоковича по четвертьфиналу Уимблдона девятая ракетка мира австралиец Алекс де Минор (9) снялся с поединка из-за травмы. Джокович и де Минор должны были сразиться сегодня, 10 июля.
После отказа де Минора 37-летний Джокович автоматически вышел в полуфинал травяного турнира «Большого шлема», где сразится с победителем матча Лоренцо Музетти (Италия, 25) – Тейлор Фритц (США, 13). Данный поединок проходит прямо сейчас. Музетти ведёт со счётом 2:1 по сетам.
Уимблдон (м). 1/4 финала
10 июля 2024, среда. 17:15 МСК
25
Лоренцо Музетти
Л. Музетти
Окончен
3 : 2
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Тейлор Фритц
Т. Фритц
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