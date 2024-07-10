Джокович потренировался со своими детьми после выхода в полуфинал Уимблдона без борьбы

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» вторая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович сегодня, 10 июля, потренировался со своими детьми – сыном Стефаном и дочкой Тарой – на Уимблдоне-2024.

Фото: ATP Tour

Фото: ATP Tour

Фото: ATP Tour

Это произошло после новости о том, что соперник Джоковича по четвертьфиналу Уимблдона девятая ракетка мира австралиец Алекс де Минор (9) снялся с поединка из-за травмы. Джокович и де Минор должны были сразиться сегодня, 10 июля.

После отказа де Минора 37-летний Джокович автоматически вышел в полуфинал травяного турнира «Большого шлема», где сразится с победителем матча Лоренцо Музетти (Италия, 25) – Тейлор Фритц (США, 13). Данный поединок проходит прямо сейчас. Музетти ведёт со счётом 2:1 по сетам.