«10 лет йоги, триумфов и падений». Джокович показал трогательное видео к годовщине свадьбы

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» вторая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович посвятил в социальных сетях трогательное видео и пост жене Елене в честь годовщины их свадьбы. Новак и Елена сыграли свадьбу 10 июля 2014 года на острове Святого Стефана в Черногории.

«Десять лет радости,

Десять лет мечты,

Десять лет мы были островами,

Десять лет – реками.

Десять лет как родители,

Десять лет как одно целое,

Десять лет танцев,

Десять лет веселья.

Десять лет йоги,

Десять лет растяжки,

Десять лет собак,

Десять лет ухода за ними.

Десять лет полётов,

Десять лет в море,

Десять лет триумфа,

Десять лет падений.

Десять лет как товарищи по команде,

Десять лет вместе,

Десять лет, Елена,

Я люблю тебя вечно», — подписал ролик Джокович.