Лоренцо Музетти в пяти сетах обыграл Тейлора Фритца и вышел в полуфинал Уимблдона-2024

25-я ракетка мира 22-летний итальянский теннисист Лоренцо Музетти пробился в дебютный для себя полуфинал Уимблдона-2024 и турнира «Большого шлема» в целом.

В четвертьфинальном поединке Музетти (25) со счётом 3:6, 7:6 (7:5), 6:2, 3:6, 6:1 обыграл 12-ю ракетку мира американца Тейлора Фритца (13).

Встреча Музетти с Фритцем продлилась 3 часа 31 минуту. В её рамках Лоренцо семь раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал 6 брейк-пойнтов из 13 заработанных. На счету Фритца 10 эйсов, одна двойная ошибка и четыре реализованных брейк-пойнта из девяти.

За выход в финал Уимблдона-2024 Музетти сразится с 24-кратным чемпионом турниров «Большого шлема» второй ракеткой мира 37-летним сербом Новаком Джоковичем (2).