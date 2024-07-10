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Лоренцо Музетти в пяти сетах обыграл Тейлора Фритца и вышел в полуфинал Уимблдона-2024

Лоренцо Музетти в пяти сетах обыграл Тейлора Фритца и вышел в полуфинал Уимблдона-2024
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25-я ракетка мира 22-летний итальянский теннисист Лоренцо Музетти пробился в дебютный для себя полуфинал Уимблдона-2024 и турнира «Большого шлема» в целом.

Уимблдон (м). 1/4 финала
10 июля 2024, среда. 17:15 МСК
Лоренцо Музетти
25
Италия
Лоренцо Музетти
Л. Музетти
Окончен
3 : 2
1 2 3 4 5
             
3 		7 7 6 3 6
6 		6 5 2 6 1
             
Тейлор Фритц
12
США
Тейлор Фритц
Т. Фритц

В четвертьфинальном поединке Музетти (25) со счётом 3:6, 7:6 (7:5), 6:2, 3:6, 6:1 обыграл 12-ю ракетку мира американца Тейлора Фритца (13).

Встреча Музетти с Фритцем продлилась 3 часа 31 минуту. В её рамках Лоренцо семь раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал 6 брейк-пойнтов из 13 заработанных. На счету Фритца 10 эйсов, одна двойная ошибка и четыре реализованных брейк-пойнта из девяти.

За выход в финал Уимблдона-2024 Музетти сразится с 24-кратным чемпионом турниров «Большого шлема» второй ракеткой мира 37-летним сербом Новаком Джоковичем (2).

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