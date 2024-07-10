Определились полуфинальные пары Уимблдона-2024 в мужском одиночном разряде

Сегодня, 10 июля, прошли последние четвертьфинальные матчи в мужском одиночном разряде Уимблдона-2024. В связи с этим «Чемпионат» предлагает ознакомиться с образовавшимися полуфинальными парами розыгрыша.

Теннис. Уимблдон-2024. Мужчины. Полуфинальные пары:

Даниил Медведев (Россия, 5) – Карлос Алькарас (Испания, 3);

Новак Джокович (Сербия, 2) – Лоренцо Музетти (Италия, 25).

В представленных парах лишь 22-летний Музетти ни разу не играл в полуфинальной стадии Уимблдона и турниров «Большого шлема» в целом. В активе Новака Джоковича, с которым Лоренцо сразится в полуфинале, семь титулов чемпиона Уимблдона.

Отметим, что действующим чемпионом Уимблдона является третья ракетка мира испанец Карлос Алькарас. В финале 2023 года он в пяти сетах одолел серба Джоковича.