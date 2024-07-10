Музетти прокомментировал победу над Фритцем и выход в первый полуфинал ТБШ в карьере

25-я ракетка мира 22-летний итальянский теннисист Лоренцо Музетти прокомментировал выход в дебютный для себя полуфинал Уимблдона-2024 и турнира «Большого шлема» в целом. Он в пяти сетах со счётом 3:6, 7:6 (7:5), 6:2, 3:6, 6:1 обыграл 12-ю ракетку мира американца Тейлора Фритца (13).
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«У меня нет слов. Трудно говорить, но я постараюсь. Думаю, я ещё не осознал, что совершил. Спасибо всем зрителям и итальянцам, которые пришли поддержать меня», — сказал Музетти в интервью на корте.
Напомним, за выход в финал Уимблдона-2024 Музетти сразится с 24-кратным чемпионом турниров «Большого шлема» второй ракеткой мира 37-летним сербом Новаком Джоковичем (2).
Мужской турнир Уимблдона-2024 продлится до 14 июля. Действующим победителем является третья ракетка мира испанец Карлос Алькарас.
- 10 июля 2024
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