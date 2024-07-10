Музетти — о полуфинале Уимблдона с Джоковичем: я парень амбициозный и люблю испытания

25-я ракетка мира 22-летний итальянский теннисист Лоренцо Музетти поделился настроем на матч с сербом Новаком Джоковичем в полуфинале Уимблдона-2024.

Для Музетти этот полуфинал станет первым в карьере на уровне турниров «Большого шлема». В активе его соперника семь титулов только лишь на Уимблдоне.

«Он, наверное, лучше меня знает это покрытие и этот стадион. А если без шуток, то он везде легенда, но здесь, на Уимблдоне, он за последние годы сделал что-то невообразимое для всех. Мы уже не раз с ним встречались и хорошо знаем друг друга. Между нами всегда были большие битвы. Жду большой-пребольшой битвы. Думаю, это станет одним из самых сложных испытаний. Но я парень амбициозный и люблю испытания. Я приложу все усилия, выложусь без остатка. Посмотрим, что будет», — сказал Музетти в интервью на корте.