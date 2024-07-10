«Мы видим в этом опасность». Ферреро — о защите Алькарасом титула Уимблдона

Бывшая первая ракетка мира Хуан-Карлос Ферреро, ныне тренер третьей ракетки мира испанского теннисиста Карлоса Алькараса, высказался о потенциальной защите титула Уимблдона своим подопечным.

«Мы видим в этом опасность. При этом ощущения, связанные с этим, довольно хорошие. Карлос уже встретился на турнире со сложными игроками. При этом он оказался способен решать все проблемы, которые возникли у него на пути. Хотя, говоря про титул, до этого всё же ещё очень далеко. Нам придётся сыграть с тремя сильными соперниками, так что посмотрим, как у нас пойдут дела», — приводит слова Ферреро AS.

Напомним, в полуфинале трёхкратному победителю турниров «Большого шлема» предстоит сыграть с россиянином Даниилом Медведевым, который, в свою очередь, одолел первую ракетку мира итальянца Янника Синнера.

Алькарас – действующий чемпион Уимблдона.