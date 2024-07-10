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Тренер Алькараса дал прогноз на будущий матч испанца с Медведевым в 1/2 финала Уимблдона

Тренер Алькараса дал прогноз на будущий матч испанца с Медведевым в 1/2 финала Уимблдона
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Бывшая первая ракетка мира Хуан-Карлос Ферреро, ныне тренер третьей ракетки мира испанского теннисиста Карлоса Алькараса, высказался о будущем полуфинальном матче его подопечного на Уимблдоне-2024 против пятой ракетки мира, российского теннисиста Даниила Медведева.

«Медведев — игрок, заслуживший всеобщее уважение. В 1/4 финала он обыграл Синнера, которого многие на траве называют почти непобедимым игроком из-за его особенного стиля игры. Это правда, что Карлос играет совсем не так, как Янник. Возможно, с точки зрения стиля, он может больше навредить Медведеву. Но мы в любом случае не ждём лёгкого матча и будем максимально сконцентрированы.

Даниил победил Карлоса в полуфинале US Open, а мы его в прошлогоднем полуфинале Уимблдона. Я думаю, что поражения не влияют на россиянина, а служат ему, чтобы попытаться стать лучше. Он наверняка попробует что-то другое, нежели в прошлом году. Хотя мы знаем, как нужно стараться играть с Медведевым, но все матчи разные», — приводит слова Ферреро AS.

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