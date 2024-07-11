Ферреро заявил, что Алькарас сыграл лишь на 60-70% своих возможностей на Уимблдоне-2024

Бывшая первая ракетка мира Хуан-Карлос Ферреро, ныне тренер трёхкратного чемпиона ТБШ, испанца Карлоса Алькараса заявил, что его подопечный сыграл лишь на 60-70% своих возможностей на Уимблдоне-2024.

«Заряженным на 100% он подходит ко всем матчам, но часто опускается до 60 или 70%. При этом, к примеру, в матче с Полом он прежде всего показал себя настоящим теннисистом, тактичным и хорошо владеющим мячом. Ведь, в конце концов, нужно иметь не только 100-процентный теннис, но и 100-процентный менталитет в самые сложные моменты. Я думаю, что в этом аспекте Карлос действительно пытается выложиться на 100%. А на теннисном уровне ему ещё есть куда стремиться», — приводит слова Ферреро AS.

Напомним, в полуфинале трёхкратному победителю турниров «Большого шлема» предстоит сыграть с россиянином Даниилом Медведевым, который, в свою очередь, одолел первую ракетку мира итальянца Янника Синнера.

Алькарас – действующий чемпион Уимблдона.