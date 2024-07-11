ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Краем глаза наблюдаем». Тренер Алькараса — об игре Джоковича на Уимблдоне

«Краем глаза наблюдаем». Тренер Алькараса — об игре Джоковича на Уимблдоне
Комментарии

Бывшая первая ракетка мира Хуан-Карлос Ферреро, ныне тренер третьей ракетки мира испанского теннисиста Карлоса Алькараса, высказался об игре 24-кратного победителя ТБШ, второй ракетки мира сербского теннисиста Новака Джоковича на Уимблдоне-2024.

«Каким я вижу игру Джоковича на этом турнире? Мы сосредоточены на своей части сетки, но, очевидно, всегда краем глаза наблюдаем за другой стороной, чтобы увидеть, кто в неё попадает и прежде всего как они играют. И что ж, я много видел Джоковича, наблюдал, как он двигается. Играет, как всегда, хорошо, бьёт по мячу фантастически. Посмотрим», — приводит слова Ферреро AS.

Напомним, в полуфинале Алькарасу предстоит сыграть с россиянином Даниилом Медведевым, а Джоковичу — с Музетти.

Материалы по теме
Тренер Алькараса дал прогноз на будущий матч испанца с Медведевым в 1/2 финала Уимблдона
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android