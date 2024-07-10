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Тренер Алькараса заявил, что матчи Испании на Евро помогают теннисисту перезагрузиться

Тренер Алькараса заявил, что матчи Испании на Евро помогают теннисисту перезагрузиться
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Бывшая первая ракетка мира Хуан-Карлос Ферреро, ныне тренер третьей ракетки мира испанского теннисиста Карлоса Алькараса, рассказал, что матчи сборной Испании на Евро-2024 помогают теннисисту перезагрузиться.

«Служат ли матчи Испании в Еврокубках позитивным отвлечением? Да, конечно. Я думаю, это ещё один стимул для нас. И тем лучше, что они продолжают выигрывать. Мы все с командой проводили время дома вместе, в том числе и с семьёй Карлоса, и праздновали победу Испании над Францией», — приводит слова Ферреро AS.

Напомним, полуфинальный матч Испании и Франции завершился со счётом 2:1. У испанцев отличились 16-летний Ламин Ямаль и Дани Ольмо. Единственный гол французов забил Рандаль Коло Муани.

Карлос Алькарас сейчас играет на Уимблдоне-2024. В четвертьфинале он обыграл американского теннисиста Томми Пола. В полуфинале трёхкратному победителю турниров «Большого шлема» предстоит сыграть с россиянином Даниилом Медведевым, который, в свою очередь, одолел первую ракетку мира итальянца Янника Синнера.

Алькарас – действующий чемпион Уимблдона.

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