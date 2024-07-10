Серена Уильямс: думаю, мы с Марией Шараповой могли бы стать друзьями

23-кратная чемпионка турниров «Большого шлема» в женском одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира американская теннисистка Серена Уильямс ответила, поддерживает ли после завершения карьеры отношения с кем-то из WTA-тура.

«Будучи профессионалом, я была близка лишь с несколькими игроками, собственно, это остаётся и по сей день. Одна из моих лучших подруг – Каролина Возняцки, мы всегда будем очень близки. Но это просто другой тип отношений. Но есть и другие игроки, с которыми я всегда ладила и всегда буду ладить.

Думаю, что Мария [Шарапова] – это тот человек, с кем я хотела бы работать. … У меня нет с ней отношений, но я думаю, мы могли бы стать друзьями», — приводит слова Серены Harpers Bazaar.