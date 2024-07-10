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Серена Уильямс: думаю, Шарапова очень крутая девушка. Испытываю к ней огромное уважение

Серена Уильямс: думаю, Шарапова очень крутая девушка. Испытываю к ней огромное уважение
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23-кратная чемпионка турниров «Большого шлема» в женском одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира американка Серена Уильямс тепло высказалась о нынешних отношениях с самой титулованной теннисисткой России Марией Шараповой.

«Мы всегда рады видеть друг друга. На последнем Met Gala я буквально искала её глазами, спрашивала: «Где Мария? Где она?» Думаю, она очень крутая девушка.

И в этих моих словах нет ничего постыдного, я не жалею о прошлом, думаю, мы обе были вынуждены быть невероятно конкурентоспособными. И теперь, когда мы живём иначе, я испытываю к ней огромное уважение. И, конечно, я уважала её и во время наших карьер. Мне приходилось настраивать себя на победу в каждом матче с ней, но теперь это совсем другое уважение», — приводит слова Серены Harpers Bazaar.

Видео: Мария Шарапова и Серена Уильямс встретились в Париже.

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