Публика освистала имя Новака Джоковича во время интервью Музетти на Уимблдоне-2024

Публика Уимблдона-2024 освистала имя 24-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» второй ракетки мира сербского теннисиста Новака Джоковича, сообщает Daily Express.

По информации издания, это произошло во время интервью на корте 25-й ракетки мира итальянца Лоренцо Музетти, которое он давал после победы в четвертьфинале Уимблдона-2024. Музетти в полуфинале сразится именно с Джоковичем, поэтому интервьюер и задал ему вопрос про Новака, что вызвало недовольное гудение и свист толпы.

Напомним, в четвертьфинальном поединке Музетти (25) со счётом 3:6, 7:6 (7:5), 6:2, 3:6, 6:1 обыграл 12-ю ракетку мира американца Тейлора Фритца (13).

Отношения же Джоковича с публикой Уимблдона-2024 начали портиться после его матча с датчанином Хольгером Руне в 1/8 финала турнира.