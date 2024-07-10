Фото: яркие эмоции сестры Рыбакиной во время матча Елены со Свитолиной на Уимблдоне

Сегодня, 10 июля, победительница Уимблдона-2022 четвёртая ракетка мира Елена Рыбакина, представляющая Казахстан, вышла в полуфинал Уимблдона-2024. В матче 1/4 финала она уверенно одолела бронзового призёра Олимпиады-2020 21-ю ракетку мира украинскую теннисистку Элину Свитолину со счётом 6:3, 6:2.
На матче Елену поддерживала её младшая сестра Анна. В трансляцию поединка попала забавная реакция девушки на один из розыгрышей.
Для Елены Рыбакиной грядущий полуфинал Уимблдона станет вторым в карьере.
За выход во второй в карьере финал Уимблдона Рыбакина сразится с чемпионкой «Ролан Гаррос» — 2021 чешкой Барборой Крейчиковой, которая ранее обыграла Елену Остапенко.
Действующей чемпионкой Уимблдона является чешка Маркета Вондроушова. Она потерпела поражение в первом же круге текущего розыгрыша.