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Янчук рассказал, что помогло Медведеву одолеть Синнера в четвертьфинале Уимблдона

Янчук рассказал, что помогло Медведеву одолеть Синнера в четвертьфинале Уимблдона
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Заслуженный тренер России Виктор Янчук проанализировал победу пятой ракетки мира россиянина Даниила Медведева над лидером мирового рейтинга итальянцем Янником Синнером в четвертьфинале Уимблдона-2024. Напомним, встреча завершилась со счётом 6:7 (7:9), 6:4, 7:6 (7:4), 2:6, 6:3 в пользу представителя России.

«Матч получился драматический, красивый, упорный, зрелищный. Заслуженную победу одержал Даниил Медведев. У него подача была лучше, чем у соперника. Во всяком случае быстрее, сильнее. Достаточно хорошие удары справа и слева, но главное — он выдержал, вытерпел, досматривал мяч при каждом розыгрыше и заслуженно победил. Ошибок у него было уже меньше по ходу матча, и в конце концов он сумел одолеть первую ракетку мира из Италии», — сказал Янчук в эфире радио «Движение».

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