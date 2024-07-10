«Ребята, вы меня убиваете». Эшли Барти забавно отреагировала на вопрос о своём возвращении

Чемпионка трёх турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира австралийская теннисистка Эшли Барти забавно отреагировала на вопросы журналиста касательно возможности её возвращения в WTA-тур.

– Давайте сообщим некоторые новости… Когда вы возвращаетесь в тур?

– Ребята, вы меня убиваете. Я не знаю, сколько можно. У кого-нибудь есть словарь синонимов? Хочу посмотреть, какими ещё словами можно сказать нет. Вы ещё кого-нибудь спрашивали? (смеётся).

– Только вашего ребёнка.

– Просто издевается надо мной (смеётся). Нет, приятель… Нет, я не вернусь», — сказала Барти на пресс-конференции после первой победы на Уимблдонском турнире легенд.

Напомним, Эшли неожиданно объявила о завершении карьеры в конце марта 2022 года. Она ушла из тенниса в статусе первой ракетки мира.