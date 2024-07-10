Ник Кирьос сделал прогноз на матч Медведева с Алькарасом в полуфинале Уимблдона-2024

Финалист Уимблдона-2022, австралийский теннисист Ник Кирьос поделился ожиданиями от матча Даниил Медведев (Россия, 5) – Карлос Алькарас (Испания, 3) в полуфинале Уимблдона-2024.

«Поражение в прошлогоднем полуфинале – чрезвычайно тяжёлый матч для Медведева, особенно на траве. Он позволил Алькарасу выйти вперёд по счёту и играть в его любимом стиле, используя дропшоты и креативность.

Если Медведев хочет иметь шансы, в этот день ему нужна отличная подача – от 60 до 70% попаданий на первой. Также ему нужно будет больше рисковать, учитывая, что он принимает не в корте. Ему придётся диктовать ход большинства розыгрышей вместо того, чтобы довольствоваться продолжительными сериями ударов.

Мой прогноз – победа Алькараса в четырёх-пяти сетах. Медведев был твёрд как скала в матче с Синнером, но Янник неохотно выходил к сетке. В то время как Алькарас доказывает, что готов следовать плану на игру, чтобы победить Медди (выводы из полуфинала Уимблдона-2023)», — написал Кирьос в своих социальных сетях.